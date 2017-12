Septembre, le mois du pic annuel de naissances: des scientifiques expliquent pourquoi

Une explosion du taux de natalité est enregistrée tous les ans en septembre suite... à un regain d'intérêt pour le sexe durant les fêtes de Noël et du Nouvel An, même dans les pays où celles-ci ne sont pas célébrées.

Des scientifiques néerlandais de l'Université de Wageningue, portugais de l'IGC (Instituto Gulbenkian de Ciência) et américains de l'Université de l'Indiana à Bloomington ont organisé une étude pour préciser les raisons d'une natalité irrégulière dans le monde. La communauté scientifique n'était pas unanime sur le sujet. Les uns estimaient que la cause d'une natalité en dents de scie résidait dans l'adaptation des cycles biologiques de l'homme aux saisons, les autres l'attribuaient aux phénomènes culturels.

© AP Photo/ Olivier Matthys Macron a-t-il eu raison de dénoncer la démographie africaine?

Les experts ont analysé l'intérêt pour le sexe sur Google et Twitter et ont établi une logique entre le nombre de requêtes et celui d'enfants nés de 2004 à 2010 dans 130 pays. Selon eux, l'intérêt pour le sexe atteignait son apogée pendant les fêtes de Noël et de fin d'année pour provoquer une explosion de natalité neuf mois après, en septembre.

Les scientifiques ont également conclu que la natalité dépendait plus de la culture que des facteurs biologiques. Fait intéressant: le phénomène est aussi valable pour les pays musulmans et orientaux qui ne célèbrent ni le Noël chrétien, ni le Nouvel An du calendrier grégorien.