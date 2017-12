Le plus petit portable du monde présenté au Royaume-Uni

Le plus petit portable au monde, Zanco Tiny T1, qui pèse un peu plus de 10 grammes et ne fait que 1,2 cm d’épaisseur, a été présenté au Royaume-Uni.

La société Clubit New Media, Ltd. a annoncé en commun avec Zanco la mise au point du plus petit portable au monde, Zanco Tiny T1, selon le site Gadget To Use.

Haut de 4,76 cm et large de 1,25 cm, l'appareil ne fait que 1,2 cm d'épaisseur, précise l'annonce publiée sur la plateforme Kickstarter. Le téléphone pèse seulement 13 grammes.

Zanco Tiny T1 possède 32 Mo de mémoire ROM et autant de mémoire RAM, ce qui permet au portable de garder jusqu'à 300 contacts et 50 textos. La batterie du téléphone est prévue pour tenir trois jours en veille. Il «connaît» 13 langues et est doté d'un port micro USB. Toutefois, vu ses dimensions, il ne peut fonctionner que sur le réseau 2G. En outre, il n'est disponible qu'en noir.

La fabrication en série du Zanco Tiny T1 n'a pas encore été lancée. Toujours selon Kickstarter, le prix minimal sera de 30 livres sterling (environ 34 euros). Il faut dire que le projet bénéficie d'une grande attente: les concepteurs ont déjà collecté sur la plateforme plus de 66.000 livres sterling (quelque 74.000 euros), la somme minimale du projet étant de 25.000 (environ 28.000 euros).