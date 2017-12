Ces univers dont les habitants pourraient se douter de l’existence de la Terre

Une liste de neuf planètes, dont d’éventuels habitants pourraient trouver le chemin de la Terre et la trace de vie intelligente à la surface de la planète bleue, a été rédigée par des astronomes allemands et britanniques.

Des astronomes allemands et britanniques se sont demandé s'il pouvait y avoir dans l'univers des planètes avec d'éventuels habitants qui pourraient trouver le chemin de la Terre, rapporte la revue MNRAS.

© Photo. pixabay Des astronomes envoient un message aux extraterrestres

La question n'est pas nouvelle, car déjà dans les années 60. L'astronome américain Frank Drake a élaboré sa célèbre formule qui permet de calculer le nombre potentiel de galaxies abritant une vie extraterrestre. La formule en question a démontré que le nombre de civilisations extraterrestres doit être assez élevé, même si actuellement, les scientifiques n'en ont trouvé aucune preuve.

Néanmoins, les chercheurs allemands et britanniques ont décidé de voir ce problème sous un angle différent. Ainsi, le spécialiste de l'Université Queen's de Belfast au Royaume-Uni, Robert Wells a expliqué que ses collègues et lui-même ont tenté d'analyser à quel point notre planète et les traces de présence de vie à sa surface seraient visibles pour d'éventuels habitants des autres galaxies.

Leurs calculs démontrent que les possibilités de voir la Terre ou n'importe quelle autre planète du système Solaire seraient dérisoires. Seulement 2,5%.

«Plus la planète est grande, plus elle cache la lumière émanant de l'étoile, autour de laquelle elle tourne. D'un autre côté, la visibilité des planètes est influencée par leur emplacement par rapport au Soleil.

Donc, même si cela peut paraître paradoxal, les extraterrestres potentiels verraient plus souvent la Terre et ses voisins que des planètes-géants», a expliqué Robert Wells.

Ainsi, comme l'indiquent les scientifiques, la Terre ne pourrait être vue que par un nombre assez limité d'éventuels extraterrestres, peuplant un petit nombre d'exoplanètes à condition qu'ils soient munis d'un télescope spatial comme Hubble ou Kepler.

Parmi les exoplanètes qui seraient susceptibles de voir la Terre , on retrouve, selon les chercheurs, un géant gazier HAT-P-11 dans la constellation de Cygne, le «Jupiter chaud» WASP-68 dans la constellation de Capricorne, quatre planètes dans le système WASP-47 dans la constellation de Verseau, la planète en formation LkCa 15b dans la constellation de Cocher, un géant gazier de l'astre 1RXS 1609 dans la constellation de Scorpion et une planète près du nain blanc WD 1145+017 b dans la constellation de Vierge.

D'après les chercheurs, tous ces univers ne sont pas en mesure de maintenir la vie ce qui pourrait expliquer pourquoi les astronomes n'ont pas réussi jusqu'à ce jour à découvrir les traces d'une planète habitée ou d'une autre civilisation. La découverte de nouvelles planètes dans ces zones à l'aide de télescopes spatiaux de nouvelle génération comme, par exemple, TESS ou James-Webb permettra aux scientifiques de vérifier leurs hypothèses à ce sujet.