Le top des prédictions de Stephen Hawking

L'année est quasi finie. Elle a été riche en prédictions faites par le célèbre physicien Stephen Hawking. Parmi les raisons d'avoir peur, il y avait l'intelligence artificielle, le réchauffement de la Terre et le dirigeant américain. Faisons le tour des prédictions les plus terrifiantes.

© AFP 2017 BEN STANSALL Ces robots-humanoïdes ne veulent pas (encore) détruire l'humanité

En 2017, le physicien britannique Stephen Hawking n'a pas lésiné sur les pronostics peu optimistes concernant le sort de l'humanité et de la planète bleue. Voici la liste des six prédictions les plus graves, rédigée par le Newsweek, pour savoir de quoi il faut avoir peur dans l'avenir.

Si en 2016, le physicien avait prévenu les habitants de la Terre qu'il ne leur reste que 1.000 ans, cette année l'espérance de vie de l'Humanité s'est vu réduite à 100 ans. La fin du monde sera due dans ce cas à de nombreux facteurs: le changement climatique, les impacts des astéroïdes, les épidémies et la croissance démographique.

Coloniser une nouvelle planète en urgence

Dans un film documentaire paru plus tôt en 2017, intitulé «Stephen Hawking: Expedition New Earth», le scientifique a expliqué que les humains devraient bientôt quitter leur planète pour se loger quelque part ailleurs dans l'univers, soit sur une autre planète, soit à bord d'un vaisseau spatial. Si l'homme ne devient pas une espèce multiplanétaire, il pourrait disparaitre en un siècle:

«Bien que la probabilité d'une catastrophe sur Terre pour une année donnée puisse être assez basse, les chances s'accroissent au fil du temps et se transforment presqu'en une certitude pour les prochains 1.000 ou 100 ans», avait affirmé M.Hawking.

La Terre rouge comme Vénus?

En juillet, le physicien a mis en garde l'humanité. Elle est sur un seuil critique où le réchauffement global devient de plus en plus, tellement grave que notre planète bleue «deviendra comme Vénus, avec une température de 250C et avec des pluies d'acide sulfurique.»

La deuxième plus grande planète, Vénus ne propose pas les conditions nécessaires à la vie. En cela, Hawking avait estimé que la cupidité humaine empêchera de solutionner le problème et que la meilleure issue serait de quitter la Terre.

D'ici 2600, la Terre deviendra une «boule de feu»

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un futur proche, le pronostic n'en est pas plus optimiste. Selon le scientifique, en 2600, l'humanité pourrait complètement disparaître à cause de l'accroissement de la population et de l'augmentation de la consommation d'énergie.

«Cette croissance exponentielle ne peut pas continuer sur la période du prochain millénaire», a signalé le scientifique. «D'ici 2600, la population mondiale se retrouvera épaule contre épaule et la consommation d'électricité transformera la Terre en une boule de feu.»

Intelligence artificielle contre humanité

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle pourrait mettre en péril l'existence de l'humanité, a maintes fois répété le physicien britannique.

«Je crains que l'intelligence artificielle pourra remplacer les humains. Si les gens créent des virus pour les logiciels, quelqu'un va mette en place une intelligence artificielle qui s'améliore et se réplique.»

Trump contre climat

La décision du Président américain de se retirer de l'accord sur le climat pourrait avoir de conséquences climatiques irréversibles. L'accord réunit à peu près 200 pays et prévoit de contenir d'ici 2100 le réchauffement climatique , la décision de Donald Trump pourrait être un pas finale vers de graves problèmes climatiques.

«Le changement climatique est l'un des dangers les plus sérieux auxquels nous sommes confrontés. En rejetant les faits qui en attestent et en se retirant de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump infligera un dommage environnemental qu'on pouvait éviter sur notre belle planète, endommageant la nature pour nous et nos enfants», a prévenu Hawking.