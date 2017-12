La Russie rétablit le contact avec le satellite Angosat-1

Lancé dans la nuit de mardi à mercredi depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le satellite angolais de télécommunication Angosat-1 a cessé mercredi de réagir aux demandes de Roskosmos après avoir été mis en orbite.

Après plus d'un jour de silence, le satellite a envoyé la télémesure jeudi soir.

«Le satellite a reçu des informations télémétriques qui montrent que tous les paramètres des systèmes embarqués de l'appareil fonctionnent normalement», a déclaré Energia dans un rapport.

Le 27 décembre au matin, Roskosmos a annoncé que le satellite «Angosat» construit par une entreprise russe à la demande de l'Angola était entré en orbite et s'était séparé de l'étage «Fregat».

Le contrat visant la fabrication d'AngoSat-1 a été conclu entre la plus importante des sociétés russes du secteur spatial, RKK Energia, et le ministère angolais des Télécommunications et de l'Information en 2009. Il n'est toutefois entré en vigueur que quatre ans plus tard.

Le satellite a été fabriqué sur la base du nouveau module de service composé de pièces conçues en Russie, tandis que sa masse s'élève à plus de 1,5 tonne.