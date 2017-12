Un monstre sans tête attend des plongeurs dans les profondeurs du golfe du Mexique (vidéo)

Des scientifiques estiment qu'environ 90% de l'eau présente sur Terre n'est toujours pas reflétée les planisphères et que plus des deux tiers des espèces marines ne sont pas identifiées. La rencontre tout aussi intéressante que terrifiante qu'ont faite des plongeurs dans le golfe du Mexique illustre bien le fait que les océans recèlent encore bien des mystères pour l'Homme.

En explorant les profondeurs de ce golfe, des plongeurs ont rencontré, non sans surprise, cette créature qui a déjà fasciné et terrifié à la fois le Net. L'espèce a été vite baptisée la «poule sans tête», bien qu'elle ait une dénomination bien scientifique, Enypniastes eximia, ou rêveur.

Cette espèce appartient à la classe des concombres de mer, ou Holothuries, et tend à passer la plupart de sa vie au fond de la mer, mais est aussi capable de se déplacer en nageant, notamment pour échapper à un prédateur.

La «poule» a été découverte lors d'une mission de l'Administration nationale océanique et atmosphérique (l'agence américaine d'observation océanique, NOAA) menée entre le 30 novembre et le 20 décembre. L'équipe a également trouvé des représentants d'autres espèces marines jusque-là inconnues, tels que des pieuvres et des araignées de mer, mais la découverte du rêveur sans tête est apparemment la plus impressionnante.