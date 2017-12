Les restes d’un soldat romain retrouvés dans un pot de cuisson en Israël

Un ancien campement romain, le seul en son genre à être excavé en Israël ou dans la totalité de l'Empire d'Orient du deuxième et troisième siècle de notre ère, avait été découvert en 2015 lors d'une fouille près de Tel Megiddo.

Or, les archéologues ont réussi à découvrir de nouvelles preuves confirmant la véracité de leurs hypothèses, selon lesquelles le camp aurait été une base locale de la sixième Légion à partir de laquelle Rome gouvernait la région, quitte à réprimer des insurrections juives telle que la révolte de Bar Kokhba survenue entre 132 et 135 de notre ère, relate le journal Haaretz.Il s'agit d'un portail monumental ouvrant sur le quartier général du camp, d'une stèle et d'une inscription commémorative. D'après Yotam Tepper, chercheur à l'Université d'Haïfa, l'inscription serait très endommagée et pourrait décrire la construction du camp, énumérer les noms de ses commandants ou célébrer des héros de la sixième Légion.

Les archéologues sont parvenus à retrouver plus de 200 pièces de monnaie romaines dans les latrines du camp, datant de la même époque. En outre, un pot de cuisson contenant éventuellement les restes d'un soldat romain a été découvert dans une grotte artificielle située aux alentours.