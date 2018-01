La super lune de Nouvel An sera observable cette nuit

© AP Photo/ Danny Lawson/PA La «Super Lune» dans différents endroits du monde 9

Les spécialistes du Planétarium de Moscou indiquent que la nuit à venir offrira une nouvelle occasion d'observer dans le ciel nocturne un phénomène assez rare qui s'appelle super lune. Selon eux, cette nuit, la Lune s'approchera de la terre à la distance de 356.565 kilomètres. Cela arrivera vers 00h56, heure de Moscou (22h56, heure de Paris).

«À minuit [22h00, heure de Paris, ndlr], la super lune sera au-dessus de la constellation d'Orion, dans la constellation des Gémeaux. Il sera possible d'observer cette super lune du Nouvel An à partir de la soirée du 1er janvier jusqu'au matin du 2 janvier, c'est-à-dire toute la nuit au-dessus de l'horizon sud, à condition qu'il y ait un ciel dégagé», ont-ils souligné.

Lors de la saison des super lunes, le satellite naturel est au plus près de la Terre et se trouve à son point d'orbite le plus proche de notre planète, donc à son périgée. Aussi nous apparaît-il plus grand et plus éclairé que d'habitude.

La deuxième super lune aura lieu le 31 janvier 2018.