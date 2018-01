Mauvais sucre: quel sucre vaut-il mieux éviter?

Des recherches effectuées par des scientifiques ont prouvé que la consommation de sucres tels que le fructose et le saccharose pouvait altérer le fonctionnement du cerveau, selon The Independent.

© Photo. Pixabay Le danger inattendu du jus de fruit pour les enfants cognitives. Trois sucres alimentaires communs ont été testés en comparaison au sucralose, un édulcorant placebo. Chaque participant a effectué un questionnaire simple, ainsi qu’un test arithmétique et celui de Stroop. Les recherches ont montré que les participants ayant consommé du glucose et du sucrose avaient obtenu de moins bons résultats dans ces tests que ceux qui ont consommé le fructose et le placebo.

Mei Peng, maître de conférences dans le domaine de la science sensorielle du Département de science alimentaire de l’Université d’Otago et une des auteurs de ces études, a abordé le cas où la consommation de sucre pouvait affecter quotidiennement la santé humaine.

«Je suis fascinée par comment nos sens influencent notre comportement et affectent nos vies quotidiennes, en particulier, comment la consommation de sucre pourrait altérer le fonctionnement de nos cerveaux. Nos recherches indiquent que "l’overdose de sucre", par rapport au glucose, est en effet un véritable phénomène où les niveaux d’attention semblent diminuer après une consommation d’un sucre contenant du glucose», a-t-elle expliqué au PsyPost.