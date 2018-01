Apple reconnaît la fragilité sécuritaire de ses iPhone et de ses ordinateurs

La société à la pomme a reconnu que la fragilité sécuritaire critique de ses iPhone et de ses ordinateurs, qui consiste en la possibilité de détecter la structure d’une partie sécurisée de la mémoire et d’avoir accès aux informations confidentielles qu’elle renferme, concerne tous les modèles iMac et iPhone.

«Tous les appareils avec les systèmes opérationnels Mac OS et iOS sont affectés [par cette défaillance, ndlr]. Néanmoins, nous ignorons pour le moment les moyens de l'exploiter. Pour abuser de cette défaillance il faut qu'un logiciel malveillant soit téléchargé et installé, c'est la raison pour laquelle nous recommandons de ne télécharger que des logiciels provenant de sources sûres», relate le communiqué publié par la société à la pomme.

En outre, Apple a promis de protéger ses utilisateurs des éventuelles menaces causées par les défaillances en question par des mises à jour des systèmes opérationnels.

La grogne ne cesse de monter ces derniers mois autour des produits Apple.

Ainsi, précédemment, Apple a présenté ses excuses pour avoir réduit les performances des modèles iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE afin d'augmenter la durée de vie de la batterie et d'éviter des désactivations soudaines du smartphone. Elle a également annoncé son intention de réduire le coût du remplacement des batteries usagées.