Un moyen économique et sans danger pour donner un coup de jeune au visage

Des dermatologues de l'Université de Northwestern, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, affirment avoir découvert un moyen accessible à tous pour donner un petit coup de jeune au visage sans être obligé de passer par la chirurgie esthétique. Pour arriver à un résultat visible, il serait suffisant de faire de la gymnastique mimique pendant 30 minutes par jour, écrivent-ils dans la revue JAMA Dermatology

Premièrement, les spécialistes ont composé un programme de gymnastique pour une durée de 20 semaines destiné à 16 femmes entre 40 et 65 ans. Accompagnées d'instructeurs, elles faisaient 32 exercices mimiques. Ensuite, pendant 20 semaines, les bénévoles continuaient les mêmes exercices chez elles.

Pour voir la différence, les femmes étaient prises en photo avant, après et au cours de l'expérience.

Au bout de 20 semaines, les dermatologues qui n'étaient pas au courant de cette expérience étaient invités à déterminer l'âge moyen de ces femmes. Ainsi, si sur la première série de photos, faites avant l'expérience, l'âge moyen était fixé à 50,8 ans, les dernières photos réalisées après l'expérience laissaient penser à un âge de 48,1 ans.

D'après les scientifiques, ces résultats sont encourageants mais ils nécessitent une expérience plus avancée, embrassant un échantillon de bénévoles bien plus important.

«Si ces résultats sont confirmées, nous aurons un moyen pas cher et sans danger de nous donner un coup de jeune. […] Devenant plus solides, les muscles peauciers rendent la peau plus élastique et lui donnent une meilleure forme», a conclu Murad Alam, l'un des auteurs de la recherche.