Les fonds océaniques s'enfoncent sous le poids de la fonte des glaciers

Une nouvelle étude montre que les fonds marins sont en train de sombrer sous l'élévation du niveau de l'eau à travers le monde. Une équipe de scientifiques affirme que l'impact du réchauffement des mers a été sous-estimé et que la fonte des glaciers exerce une forte pression sur la capacité du bassin océanique.

La redistribution de l'eau, une fois stockée dans les calottes glaciaires , provoque une élévation du niveau de la mer. Les chercheurs ont maintenant trouvé que le changement a également un autre effet — le plancher océanique s'affaisse sous le poids croissant de l'eau ajoutée, selon une nouvelle étude, publiée dans le Geophysical Research Letters

Dirigée par Thomas Frederikse, de l'Université de Technologie de Delft aux Pays-Bas, l'étude explore l'impact de ce qu'on appelle la déformation élastique.

«En raison des changements dans le bilan massique de la glace et l'hydrologie terrestre, les océans ont gagné de la masse au cours des dernières décennies, ce qui entraîne une augmentation de la charge totale sur le fond de l'océan», écrivent les chercheurs. Et d'ajouter: «Sous cette charge croissante, le plancher océanique va s'affaisser en raison de la déformation élastique».

Ces scientifiques ont examiné les données recueillies entre 1993 et 2014 et ont découvert que le plancher océanique s'enfonce d'environ 0,004 pouce

© Sputnik. Maxim Blinov Le lien entre un climat froid et le risque de cancer établi

par an. Ils avertissent que les études précédentes n'avaient pas pris en compte cet effet, ce qui signifie que l'augmentation du niveau de la mer a été mal calculée de près de 8%.

«Sur la période 1993-2014, le changement global du niveau de la mer géocentrique moyen est inférieur de 8% à la contribution barométrique. Sur le domaine de l'altimétrie, la différence est d'environ 5% et, grâce à cet effet, l'élévation du niveau de la mer sera sous-estimée de 0,1 mm par an entre 1993 et 2014», conclut l'étude.