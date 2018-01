Pour conduire en toute sécurité: la liste des autos les plus sécurisées de 2017 (vidéo)

Une liste des modèles d’automobiles les plus sécurisées de 2017 a été établie par European New Car Assessment Program (Euro NCAP). Des spécialistes ont effectué des crashs tests afin de tester la sécurité passive des véhicules.

Euro NCAP a évalué 70 modèles d'automobiles neufs ou modernisés de 2017 afin de tester la sécurité des passagers. À l'issue de cette analyse, la liste des véhicules les plus sécurisés a été établie. De nombreux facteurs comme, notamment, le niveau de la sécurité pour les adultes et les enfants ainsi que des caractéristiques techniques d'une auto, ont été pris en considération.

Dans la catégorie premium, la Volkswagen Arteon est en tête de classement avec un niveau de sécurité des passagers adultes évalué à 96%. La sécurité des enfants ainsi que celle des piétons est évalué de 85%. La «sécurité active» de ce véhiculé est de 82%.

Dans la catégorie «crossover compact» la nouvelle Volvo XC60 remporte la première place. La XC60 a réalisé un score de 98% concernant la protection des adultes, 87% pour les enfants et 76% pour les piétons. Les aides à la conduite et autres systèmes de sécurité active de la XC60 ont obtenu 95%. De série, le crossover est équipé du freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons, de l'assistant de maintien sur la voie ou encore d'un système autonome d'évitement d'un véhicule qui déboîterait de la voie d'en face.

La Volkswagen T-Roc est considérée comme le meilleur véhicule dans la catégorie «crossover mini» ayant fait un score de 96% pour les adultes, 87% pour les enfants et 79% pour les piétons. La sécurité active de ce modèle obtient 71%.

Dans la catégorie B, c'est la Volkswagen Polo qui se retrouve en tête ayant réalisé un score de 96% pour les adultes, 85% pour les enfants et 76% pour les piétons. Néanmoins, la sécurité active de ce modèle n'obtient que 59%.

Le petit monospace urbain crossover Opel Crossland X a obtenu un score de 85% pour les adultes, de 84% pour les enfants, de 62% pour les piétons et de 57% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.

Finalement, dans la catégorie familiale, on retrouve deux modèles, la Subaru Impreza et la XV. Les experts d'Euro NCAP ont évalué la sécurité des adultes à 94%, celle des enfants à 89% et celle des piétons à 82%. Son système de sécurité active a obtenu 68%.

En ce qui concerne le modèle Subaru XV, elle se distingue d'Imprenza uniquement par le niveau de sécurité des piétons, ayant totalisé à l'issue du test 84%.