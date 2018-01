Les femmes vivent plus longtemps? Oui, et en voici la cause…

Pour essayer de comprendre la différence de durée de vie des hommes et des femmes, un groupe de spécialistes allemands et danois ont analysé l'espérance de vie à l'époque de l'esclavage sur l'île de Trinidad entre 1498-1807, au sud-est des Caraïbes, ainsi que durant l'épidémie de rougeole en Islande et la famine en Irlande, en Suisse et en Ukraine, rapporte un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Au cours de leur recherche, les scientifiques ont constaté que partout, sauf sur l'île de Trinidad, les femmes vivaient bien plus longtemps que les hommes. Ils ont ainsi supposé que dans les Caraïbes, les hommes étaient protégés afin d'effectuer des taches nécessitant de la force physique.

Les chercheurs indiquent également que pendant la famine en Irlande entre 1845-1849, l'espérance de vie moyenne chez les hommes était de 18,17 ans contre 22,4 ans chez les femmes tandis qu'avant l'épidémie l'âge moyen était à 38 ans.

Les scientifiques expliquent ce phénomène par des facteurs biologiques quoi qu'ils se disent pour le moment incapables de donner plus d'explications.

Ainsi, ils supposent que la production d'hormones mâles serait susceptible d'affecter le fonctionnement du système immunitaire. En revanche, l'hormone féminine œstrogène jouit d'un effet anti-inflammatoire.