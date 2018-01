La nébuleuse d'Orion comme si vous y étiez (vidéo)

L'agence spatiale américaine a mis en ligne une vidéo permettant de découvrir la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu comme si vous vous trouvez à l'intérieur.

La NASA a diffusé une vidéo imitant un vol à travers la nébuleuse d'Orion, qui se trouve à environ 1.350 années-lumière de la Terre.

La vidéo a été réalisée sur la base des données recueillies par les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer, qui observe l'Univers en infrarouge. Les chercheurs de la NASA ont composé les images reçues par les deux appareils en y ajoutant la troisième dimension, pour démonter le nuage brillant comme de l'intérieur.

Découverte en 1610, la nébuleuse d'Orion est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation du même nom. Il s'agit de la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse.

La structure de la nébuleuse occupe un pan de ciel quatre fois plus étendu que la pleine lune. Sa taille est d'environ 33 années-lumière.