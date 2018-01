Ce monstre d'Alien existe!

La bête luisant dans le noir est si incroyablement rare que quelques-unes seulement ont été capturées depuis leur découverte en 1986.

Selon Fox News, l'Institut de recherche halieutique de Taïwan a déclaré en avoir ramassé cinq près du canton de Donghe lors d'une enquête de routine.

«La caractéristique la plus évidente sont les dents en forme d'aiguilles, comme des crocs de serpent; qui est à l'origine de son nom de requin-vipère», ont annoncé les chercheurs.

Il saisit sa prise avec ses mâchoires qui s'étendent rapidement et qui peuvent être utilisées pour avaler un gros poisson d'un seul trait.

On rencontre très rarement et on sait très peu de choses sur les requins-vipères. Mais les chercheurs supposent qu'ils migrent à 300m ou 400m de profondeur pendant la journée et à 150m de profondeur la nuit.

Parmi les derniers spécimens qui ont été capturés à une profondeur de 350 m, quatre étaient morts. Le requin survivant, immergé dans de l'eau de mer fraîche, est mort un jour plus tard.

L'espèce a été découverte en 1986 au large de l'île de Shikoku, au Japon, par le chalutier Seiryo-Maru.

Son nom scientifique Trigonognathus kabeyai honore le capitaine du navire, Hiromichi Kabeya.