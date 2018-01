Voici pourquoi la viande crue doit être évitée dans les gamelles de vos chiens et chats

Donner aux animaux de compagnie de la viande crue pourrait être dangereux non seulement pour leur santé mais aussi pour celle de leurs maîtres et ce pour une raison bien précise, alertent des scientifiques.

Au cours de ces deux dernières décennies, la mode du régime alimentaire «cru» a pris une ampleur considérable parmi les adeptes d'un mode de vie sain. Néanmoins, certaines personnes ont décidé d'appliquer le même régime «cru» à leurs animaux de compagnie, estimant que ceci leur éviterait certaines maladies, dont le cancer, qui sont liés au dysfonctionnement du métabolisme.

Des spécialistes de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas ont alors décidé de vérifier si donner de la viande crue était bon pour la santé des chiens et des chats, rapporte la revue Vet Record.

Au cours de l'expérience, ils ont constaté que dans le meilleur des cas, ce régime alimentaire n'avait aucun impact sur leur santé tandis qu'au pire il entraînait des problèmes au niveau de l'estomac, de la thyroïde, des dents, etc.

De plus, les chercheurs ont voulu se pencher sur la composition de cette nourriture «crue», proposée par des commerces.

«Malgré le fait que nous ayons étudié assez peu de produits, cela nous a permis de constater que des variantes commerciales de ce "régime cru" pour des animaux de compagnie comprenait souvent des spores de différents microbes ainsi que des œufs de parasites.

Ayant mangé ce repas, l'animal peut les transmettre aussi bien aux autres bêtes qu'à ses maîtres ce qui les rend dangereux», explique l'un des auteurs de la recherche, Paul Overgaauw.

Les spécialistes soulignent également que parmi une trentaine d'échantillons de nourriture crue qu'ils avaient étudiés, la plupart contenait des spores d'une bactérie intestinale E.coli, tandis qu'environ 20% étaient contaminés par des salmonelles et un tiers contenait différents types de parasites.

Uniquement 14% des aliments ne contenaient pas de traces de bactéries.

«De plus, les chiens et les chats qui consomment cette nourriture attrapent plus souvent des super bactéries qui sont résistants aux antibiotiques par rapport aux animaux domestiques qui suivent un régime traditionnel. Donc, ceci menace non seulement leur santé mais aussi au bien-être de toute la société en général», a conclu M.Overgaauw.