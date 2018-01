Un lien entre le sommeil et les choix alimentaires dont vous ignoriez l'existence

Des chercheurs britanniques ont découvert que notre durée de sommeil influence les choix alimentaires que nous faisons, selon la revue The American Journal of Clinical Nutrition.

Ces scientifiques ont mené une expérience pour déterminer la nature des liens qui existent entre sommeil et régime alimentaire. Deux groupes de bénévoles ont participé à cette recherche. Les membres du premier ont dormi une heure et demie de plus qu'habituellement. Ceux du second ont continué à dormir comme avant. Pendant une semaine, tous ont consigné la durée de leurs nuits de sommeil et la composition de leurs repas.

À l'issue de l'expérience, les chercheurs ont mis en évidence que ceux qui avait dormi le plus longtemps avait eu un régime alimentaire plus sain que les autres. Une heure supplémentaire de sommeil réduit la consommation des sucres libres de 10 grammes, précisent les scientifiques.

«Le fait que l'augmentation de la durée de sommeil entraîne une réduction de la consommation des sucres libres indique qu'un changement simple de mode de vie peut vraiment aider les gens à suivre des régimes plus sains», a déclaré Wendy Hall, membre du groupe scientifique qui a mené cette expérience.