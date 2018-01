Un pronostic scientifique effrayant et officiel: la Terra deviendra bientôt inhabitable

Un groupe de scientifiques britanniques et américains affirment que le déclin de la vie humaine sur Terre est inévitable. Dans un rapport officiel, ils ont dévoilé des signes avant-coureurs de la fin de notre civilisation.

Des scientifiques britanniques et américains ont publié leur rapport officiel rédigé pour l'Académie nationale des sciences des États-Unis dans lequel ils ont tenté de pronostiquer le moment où la Terre deviendra inhabitable.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitch Le Patriarche Cyrille indique quand arrivera la fin du monde

Les auteurs du document intitulé «L'astrobiologie de l'Anthropocène» («The Astrobiology of the Anthropocene») mettent un garde contre les dérèglements climatiques provoqués par la consommation d'énergie croissante, même si les émissions de gaz à effet de serre se réduisent. D'après leurs estimations, la température planétaire deviendra inappropriée pour les animaux et les êtres humains d'ici 2200-2400, malgré la baisse de la croissance démographique.

Les scientifiques indiquent d'autres risques susceptibles de se traduire par le déclin de notre civilisation, comme un hiver nucléaire, des pandémies, une collision de la Terre avec un astéroïde, ainsi que des conséquences de la création de l'intelligence artificielle.

Auparavant, le physicien britannique Stephen Hawking avait mis en garde contre l'imminence d'une canicule insupportable sur Terre.