Quand l’avenir s’invite au présent: 10 véhicules du futur qui existent déjà (images)

Elles seront autonomes, électriques et bouleverseront nos habitudes de déplacement: poussées par les progrès technologiques et les impératifs environnementaux, les voitures du futur ne sont plus loin de notre quotidien. Des prototypes existent même déjà, on les appelle les «voitures concept». Voici les quelques exemples les plus spectaculaires.

Tandis que de plus en plus de pays annoncent l'abandon progressif des voitures à essence et diesel, les premières versions de ces véhicules — appelées les voitures concept (concept-cars en anglais) — sillonnent déjà les routes du monde entier, entre voitures hybrides ou partiellement autonomes.

La Hatchback Concept (SHC), de Jamie Martin

Ce nouveau modèle est un produit de l'amour du créateur Jamie Martin pour le mélange de deux entités différentes et normalement opposées, le hayon arrière et les supercars, le tout à la sauce Hi-Tech. Et en prime, dans un monde qui est en train de devenir conscient de ses problèmes environnementaux et de l'augmentation des émissions de CO2, cette nouvelle voiture propose des motorisations vertes plutôt bienvenues, écrit le JPBlogAuto.

La Yo-Mobile russe

La Yo-Mobile n'est pas la première expérience hybride en Russie, mais il s'agira de la première tentative de lancement, par un constructeur russe, d'un tel véhicule sur le marché. La voiture repose sur un système d'hybridation en série. Elle dispose en effet d'un moteur à combustion interne alimentant des supercondensateurs transmettant leur énergie aux moteurs électriques situés sur les deux essieux, explique le site d'actualités automobile Caradisiac.

La Lamborghini Urus

L'Urus, à l'architecture hexagonale, «permet de se déplacer sur tous les terrains: la route, les pistes, la glace mais aussi les dunes de sable», avec ses suspensions et sa hauteur modulables.

Dotée de pneus Pirelli inédits et d'un moteur V8 biturbo, elle peut passer de 0 à 100 km en 3,6 secondes et atteindre une vitesse maximale de 305 km/h, relate le magazine Popular Mechanics.

La Mercedes-Benz 300SL

Les toutes premières voitures sportives 300SL furent lancées sur le marché en 1954 et continuent d'inspirer encore aujourd'hui. Le créateur Slimane Toubal a modernisé cette automobile légendaire, tout en conservant les contours généraux de la 300Sl originelle. À l'en croire, la voiture se laisse facilement transformer en super-cabriolet, poursuit le magazine.

Le Crossover eXtremes, de Marianne Merenmies

Si l'aérogel est souvent utilisé au service de l'exploration spatiale, Marianna Merenmies le voit d'un autre angle. En effet, la designer a développé un nouveau champ d'application pour le matériau aux propriétés isolantes. Présent dans son concept de voiture baptisée «eXtremes», l'aérogel — le matériau solide le plus léger récemment connu — fait partie intégrante des composants de l'engin futuriste, écrit le site Tom's guide.

La Jaguar C-X17 Concept

Portant la désignation C-X17, le véhicule, dévoilé au salon de Francfort, surfe sur la vague de l'explosion de la catégorie des crossovers, relate Le Point. Sur le plan du comportement, le C-X17 devrait profiter de la légèreté de la structure en aluminium, mais aussi de sa transmission intégrale intelligente intégrant une fonction de répartition vectorielle de couple commandée via le système de freinage.

La Taihoo 2046 Concept

Le nom Taihoo fait référence au fameux lac Taihu, qui sépare les provinces de Jiangsu et de Zhejiang en Chine. Ce lac contient des pierres présentant une structure peu ordinaire, marquées par leur forme poreuse. La forme globale de la voiture conceptuelle Taihoo s'inspire de ces pierres. Le look de l'engin est porté essentiellement vers le style. En effet, la voiture affiche un design futuriste et stylé qui devrait correspondre avec l'apparence des métropoles chinoises de demain, explique le Tom's guide.

La Ferrari Millenio, de Marko Petrovic

On doit ce magnifique concept-car au designer Marko Petrovic, originaire de Serbie. Selon la volonté du designer, ce coupé sport deux places posséderait deux moteurs électriques capables d'être rechargés grâce à des panneaux solaires. Sa carrosserie, quant à elle, se composerait de fibres de carbone rendant le véhicule aussi léger que possible, écrit GentSide.

La Lamborghini Ferruccio, de Mark Hostler

Ce coupé est conçu dans un design agressif et imposant. Son apparence unique et ultra moderne affiche un côté futuriste. L'avant est marqué par des bords pointus et globalement, le style est en phase avec l'état d'esprit de la marque au taureau, souligne le Tom's guide. Seule ombre au tableau, le designer ne propose pas une motorisation ou un système de propulsion plus écologique.

Le Byton chinois

Le concept-car à propulsion électrique, dévoilé par Byton en amont du Salon de l'électronique grand public (CES) à Las Vegas (ouest des Etats-Unis), est présenté comme un ordinateur sur roues équipé d'un salon numérique doté d'un écran panoramique consacré aussi bien à la navigation qu'au divertissement des passagers, et même à leur santé.