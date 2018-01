Apple lance une brosse à dents qui pourrait être plus raisonnable que son propriétaire

Elle est capable de se charger des fonctions de contrôleur, de divertir son propriétaire avec un jeu et de réaliser une carte de la cavité buccale: c'est la nouvelle brosse à dents de la multinationale Apple et du géant Colgate.

Apple et Colgate ont mis au point une brosse à dents électrique connectée qui contrôle le brossage des dents et indique à son propriétaire les endroits qui n'ont pas encore été touchés. L'appareil, baptisé E1, peut également réaliser une carte de la cavité buccale et la télécharger sur votre smartphone.

Colgate presenta lo spazzolino Smart che usa ResearchKit di Apple https://t.co/ZrPnDdJMAM — iTecnology Italia (@iTecnology_iT) 9 января 2018 г.​

En outre, les concepteurs ont installé sur la E1 deux jeux spéciaux où la brosse se charge des fonctions de contrôleur. Ainsi, il est possible de «gagner» des pièces dont le nombre dépend du temps que le propriétaire passe à se brosser les dents.

Cette brosse à dents est dotée d'une batterie qui peut fonctionner 10 jours sans être rechargée et est vendue au prix de 99,95 dollars (environ 82 euros).