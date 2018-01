Promenade d'un astéroïde de 1km de diamètre: la Terre y est-elle prête?

Un astéroïde d'une taille légèrement supérieure à la plus grande tour du monde, la Burj Khalifa, s'apprête à passer à proximité de la Terre ce 4 février. D'un kilomètre de diamètre, ce géant rocheux prénommé 2002 AJ129 suit une trajectoire passant à 4,2 millions de kilomètres de la planète bleue, assurent des chercheurs de la NASA

Ainsi, l'astéroïde sera à une distance 10 fois plus grande que celle entre la Terre et la Lune, précisent les scientifiques.

«Nos calculs indiquent que l'astéroïde 2002 AJ129 n'a aucune chance — zéro — de collision avec la Terre le 4 février ou n'importe quand au cours des 100 prochaines années», assurent les chercheurs.

Le bloc rocheux, classé potentiellement dangereux par la NASA, survolera la planète à la vitesse de 34 km/sec à 21h30 UTC (22h30, heure de Paris).

Précédemment, Pavel Skripnitchenko, détenteur de la chaire d'astronomie et de géodésie de l'Université fédérale de l'Oural, a prédit que deux astéroïdes, 1993 VD et 2003 CA4, s'approcheraient de la Terre fin janvier. Or, les spécialistes n'y voient pas de menace.