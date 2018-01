Découverte d’un nouveau moyen de détection précoce du cancer

Une nouvelle technologie visant à détecter le cancer d’une manière précoce a été élaborée par des scientifiques américains et australiens. L’un des avantages de cette méthode novatrice consiste en la quasi absence de résultats faussement positifs.

Un groupe de chercheurs américains et australiens a présenté un nouveau test sanguin susceptible de détecter huit types de cancer sur dix lors de la période précoce de cette maladie, lorsqu'elle ne manifeste pas encore ses symptômes, rapporte la revue Science

Le diagnostic se fait à partir d'une prise de sang, tandis que son application permet, notamment, de confirmer plus de 60% des cas de cancer de poumons, environ 70% des cas de cancer intestinal et 95% des cas de cancer du foie et d'ovaires. Cette technologie a été enregistrée sous le nom de CancerSEEK.

D'après les chercheurs, cette nouvelle méthode pourrait déjà être largement appliquée dans deux-trois ans, tandis que pour l'instant, le coût du diagnostic s'élève à 500 dollars.