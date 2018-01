Un préjudice inattendu de fumer une cigarette par jour révélé

Une seule cigarette par jour suffit pour augmenter de 50% le risque de maladies cardiovasculaires et d'attaque cérébrale affirment des chercheurs de l'University College de Londres dans un article sur le site The BMJ.

© Sputnik. Alexey Kudenko Quels fruits et légumes peuvent protéger les poumons des fumeurs des méfaits du tabac?

Les scientifiques ont analysé les résultats de plus de 140 études consacrées à l'influence du tabagisme sur la santé. Et ce pour conclure que les fumeurs qui ont réduit leur consommation de cigarettes de 20 à une par jour, n'ont réduit que de 50% le risque de maladies graves. Le risque de cardiopathie ischémique était de 48% par rapport aux non-fumeurs. Ceux qui fument une cigarette par jour réduisent le risque de cancer de 95%.

Pour les femmes, le risque est plus important, avertissent les chercheurs. Sur 100 femmes fumant 20 cigarettes par jour, le nombre de celles qui seront victimes d'une attaque cardiaque ou cérébrale dépasse de sept le nombre de futurs malades chez les hommes. Parmi ceux qui fument une cigarette par jour, les femmes sont également un peu plus nombreuses (trois personnes de plus que chez les hommes).