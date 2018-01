Des scientifiques alertent sur un nouveau danger méconnu du sucre

Des scientifiques estiment que contrôler son taux de glycémie peut prévenir une détérioration ultérieure du fonctionnement du cerveau, apprend-on d'une étude publiée dans le magazine Diabetologia.

Plus de cinq mille personnes âgées ont pris part à l'étude. Des scientifiques ont analysé le rapport entre le taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c), montrant la concentration moyenne de sucre dans le sang, et les troubles cognitifs sur une période d'environ dix ans.

Il s'est avéré que plus le taux d'HbA1c est élevé, plus le déclin cognitif est rapide. Dans le même temps, les spécialistes ont pris en compte le taux de cholestérol, l'indice de masse corporelle, l'état mental, la dépendance à l'alcool et à la nicotine, les maladies chroniques, le niveau d'éducation, la situation matrimoniale et bien d'autres facteurs.

Les résultats de l'étude ont montré que les personnes souffrant de diabète ou qui ont une prédisposition au diabète étaient victimes d'un déclin accéléré des fonctions cognitives.

«Nos résultats montrent un lien direct entre les taux d'HbA1c et les troubles cognitifs, quel que soit le statut diabétique. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer à long terme l'effet du maintien d'une glycémie optimale sur les troubles cognitifs chez les diabétiques», souligne l'étude.