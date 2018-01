Talon d’Achille d’Apple: la production de l'iPhone X serait réduite de moitié

L’entreprise américaine Apple réduirait de moitié sur une période de trois mois la production de son appareil dernier cris, l’iPhone X. Cette baisse serait dû à des ventes très basses sur les principaux marchés: européens, américains et chinois, relate The Nikkei Asian Review.

Cette décision a été prise compte tenu des ventes plus faibles que prévu pendant la saison des fêtes de fin d'année sur des marchés clés comme l'Europe, les États-Unis et la Chine.

Ainsi, l'objectif de production de smartphones pour le premier trimestre de l'année 2018 sera réduit de 40 millions d'unités prévues au moment de sa sortie en novembre à environ 20 millions.

Cependant, Apple devrait maintenir un objectif de production de 30 millions d'unités pour les modèles à plus bas prix tels que l'iPhone 8 et 8 Plus.

Les ventes de l'iPhone X ont été lancées, le 3 novembre 2017. Sur ce nouveau modèle, Apple a fait l'impasse sur le bouton Home et le scanner digitale qui étaient intégrés dans les versions précédentes pour favoriser un écran de 5,8 pouces qui occupe presque tout l'avant du smartphone.