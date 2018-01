La Chine est prête à rassasier les Américains de riz transgénique

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US FDA) a approuvé la qualité et la sécurité du riz transgénique chinois Huahui No., mais sa culture massive est interdite en Chine elle-même, vu la méfiance grandissante de sa population vis-à-vis des OGM. Un spécialiste chinois a commenté la situation pour Sputnik.