La raison inattendue pour laquelle on achète de l’eau en bouteille

Y a-t-il une corrélation quelconque entre la peur de mourir et l’eau en bouteille? Des psychologues canadiens affirment connaître la réponse à cette question pour le moins insolite.

Nous achetons de l'eau en bouteille afin d'échapper à la mort, dans notre ardent désir d'atteindre l'immortalité, relate le magazine Applied Environmental Education & Communication.

«La publicité de l' eau en bouteille joue sur nos peurs ancestrales. Le simple fait que l'homme est mortel nous pousse à éviter les risques. Ainsi, certaines personnes sont portées à croire pour une raison quelconque que l'eau en bouteille serait plus saine et pure», explique la psychologue Stephanie Cote de l'Université de Waterloo (Canada).

À l'en croire, une autre motivation, encore plus profonde, serait également en jeu, à savoir la soif d'immortalité. Quand on achète de l'eau en bouteille, on tente inconsciemment de prolonger notre vie en buvant de l'eau purifiée à 100%, poursuit-elle.

Ainsi, toutes les campagnes sociales appelant les Américains et les Canadiens à boire de l'eau du robinet et à renoncer à l'eau en bouteille seraient vouées d'avance à l'échec, conclut le magazine.