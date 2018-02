Des outils en pierre vieux de 250.000 ans mettent en cause notre préhistoire

Parmi ces objets mis au jour aux alentours de la ville indienne de Chennai figurent notamment des outils d'une complexité extraordinaire, qui auraient pu être utilisés pour appointer des piquets et qui représentent le «chaînon manquant» du développement des outils préhistoriques à partir des plus vielles haches en pierre dont l'âge atteint 400.000 ans, relate la revue Nature.

À en croire Shanti Pappu, du Centre for Heritage Education ( Inde ), la découverte laisse à croire que soit les hommes préhistoriques locaux avaient pu créer des outils beaucoup plus complexes que l'on ne l'avait pensé auparavant, soit qu'ils auraient pu entrer en contact avec les premiers hommes modernes, apparus il y a 300.000 ans et dont la technologie était à l'époque plus développée.

Toujours est-il que les archéologues n'ont pas encore réussi à mettre au jour les restes des hommes préhistoriques qui auraient pu s'en servir en l'occurrence, si bien que certains chercheurs se disent plutôt sceptique et appellent à ne pas faire de «spéculations sur rien».