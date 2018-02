Amis de cerveau, ou comment lire dans la pensée devient possible

Qui se ressemble s’assemble et vice-versa: les cerveaux des personnes qui sont liées par de fortes amitiés sont capables de se synchroniser et présentent de nombreuses similitudes dans leur fonctionnement, affirment les chercheurs.

Cela ne vous est-t-il jamais arrivé d'avoir l'impression de lire dans les pensées de vos amis? Beaucoup de personnes qui se connaissent depuis de longues années notent en effet une sorte de complicité mentale qui leur permet de deviner facilement ce qu'il se passe dans la tête de l'autre. Il n'y a ici aucun mystère, expliquent les chercheurs du Dartmouth College, qui donnent dans les colonnes de Nature Communications une explication scientifique à ce phénomène.

Les cerveaux des amis fonctionnent à l'unisson, affirment ainsi les chercheurs. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont mené une expérience et posé une série de questions au sujet de leurs relations sociales à plusieurs dizaines de doctorants. Notons que parmi les personnes interrogées figuraient des amis proches ainsi que d'autres qui se côtoyaient uniquement à l'université, et qui par conséquent se connaissaient peu.

Les chercheurs ont montré à chacun d'entre eux une série de vidéos et ont évalué l'activité cérébrale à l'aide d'une tomographie. Après avoir analysé les résultats, les scientifiques ont trouvé de nombreuses similitudes dans le fonctionnement du cerveau des amis proches: les ressemblances concernaient notamment le fonctionnement des zones responsables des émotions, du raisonnement, de la conclusion ainsi que de celle qui contrôle l'attention. Qui plus est, ces similitudes étaient observées indépendamment de l'âge, du sexe et de la nationalité.