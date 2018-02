Est-il déjà possible de dupliquer la conscience humaine?

Un expert en matière d’intelligence artificielle a levé un coin du voile de la possibilité de dupliquer la conscience humaine et a affirmé que notre esprit pourrait être cloné dans l’avenir.

Le magicien de la technologie Chris Middleton, interviewé par le Daily Star Online, s'est prononcé sur la possibilité de dupliquer l'intelligence humaine, comme on peut le voir dans la série télévisée Carbon modifié (Altered Carbon, Netflix).

«La série part du principe que la conscience est d'une certaine façon séparée de notre cerveau. Il est plus probable que la conscience soit reproduite à un moment donné, plutôt que "transférée" —une copie exacte d'un cerveau ou d'une personne, un jumeau digital», a-t-il supposé.

Concernant la question de savoir si le corps humain sera remplacé dans l'avenir par l'intelligence artificielle, Middleton tient à souligner qu'il «ne serait pas contre», si c'était le cas.

«Nous pouvons déjà voir que certaines technologies encouragent — malheureusement — les gens à se comporter plus comme des machines. Mais en même temps, les machines sont devenues plus humaines. Par exemple, Siri, Alexa et les autres», a-t-il indiqué.

Bien que la robotique et l'intelligence artificielle joueront un grand rôle à l'avenir, son avis n'est que des prédictions basées sur ce que l'on sait déjà et sur les possibilités présentées dans Carbone modifié, a-t-il conclu, tout en admettant que l'humanité pourrait renoncer à ces technologies.