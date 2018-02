Des scientifiques brisent le mythe sur le danger des portables

Si vous êtes inquiets par l'effet du portable sur votre santé, des scientifiques américains tiennent désormais à vous rassurer, relate le portail The Verge.

Au fil d'une expérience réalisée sur des souris par des chercheurs de l'organisation «Le programme national sur la toxicologie», à la demande de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA), des rongeurs ont été exposés à une radiation similaire à celle émanant des téléphones portables pendant neuf heures par jour, voire plus, pendant deux ans.

À l'issue de cette expérience, les spécialistes ont dit constater que les affirmations portant sur le danger du portable sur la santé de l'individu, allant jusqu'aux déclarations selon lesquelles le téléphone pourrait être à l'origine de cancers, seraient infondées.

«Même avec une utilisation quotidienne du portable par la plupart des adultes, nous n'observons pas de bond dans la quantité de tumeurs au cerveau. Les preuves établissant un lien entre la radiation et le cancer sont faibles et nous n'observons pas non plus de risque plus élevé pour le développement du cancer parmi les personnes se servant quotidiennement des portables», a donc annoncé la FDA.

Néanmoins, les scientifiques ont souligné une faible augmentation de la possibilité de développer différents types de cancer du cœur chez certaines souris mâles impliquées dans l'expérience.