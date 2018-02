Quelles sont les personnes que les chiens mordent le plus souvent?

Les chiens mordent plus souvent des inconnus et des personnes émotionnellement instables, ont établi des chercheurs de l'université de Liverpool.

Les scientifiques ont questionné près de 700 personnes dans 385 maisons dans la petite ville de Cheshire à propos de leur expérience en matière de morsure de chien. Les étudiants en médecine vétérinaire ont fait du porte-à-porte, ont mené de brefs entretiens avec des résidents, puis ont laissé des questionnaires plus détaillés aux participants volontaires pour analyser leur personnalité et leurs traits de caractère.

Les registres hospitaliers montrent que le taux de morsures de chiens est de 740 pour 100.000 personnes, mais les réponses à l'enquête indiquent un taux de 1.873 pour 100.000, soit presque trois fois le chiffre officiel.

Les hommes sont presque deux fois plus susceptibles que les femmes d'être mordus au cours de leur vie. Environ 44% des morsures ont eu lieu dans l'enfance (moins de 16 ans) et 55% des morsures enregistrées ont été infligées par des chiens que la victime n'avait jamais rencontrés avant l'incident.

Le plus surprenant est le lien apparent entre les morsures de chien et les répondants qui ont obtenu le score le plus bas pour la stabilité émotionnelle lors du test de personnalité. Plus une personne était émotionnellement instable, anxieuse et déprimée, plus elle était susceptible d'être mordue par un chien, relate le site Live Science.

D'ailleurs, l'étude ne peut pas confirmer si la faible stabilité émotionnelle d'une personne entraîne une plus grande probabilité d'être mordue ou si le fait d'être mordu entraîne une plus faible stabilité émotionnelle. D'autres recherches sont nécessaires pour le déterminer.