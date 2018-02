Ce jour-là, l'ère des Samsung Galaxy S prendra fin...

Actuellement, les smartphones Samsung Galaxy S sont le véritable fleuron de la marque. Afin de maintenir sa position sur le marché, où son concurrent principal est Apple avec ses iPhones, l'entreprise sud-coréenne Samsung dévoilera le 25 février 2018 les Galaxy S9 et S9+. Toutefois, ce seraient les derniers représentants de cette série phare car, selon diverses rumeurs, les Galaxy changeraient de nom pour «X» à partir de 2019, annonce le portail Tekz24.

Le portail explique ce changement par l'absurdité de noms comme Galaxy S11 ou 15 dans l'avenir. D'autant plus que la société coréenne ferait ainsi écho à la marque à la pomme pour pouvoir tenir la concurrence avec sa dernière création, l'iPhone X.

La présentation des Galaxy S9 et S9+ est prévue pour le 28 février. D'après les spécialistes, cela devrait être une évolution du Galaxy S8. La société n'a pas encore fourni les spécificités techniques de ce smartphone. Le processeur devrait être un Soc Exynos 9810 couplé à seulement 4 GB de RAM. Pour les passionnés d'images, de nouveaux capteurs photos sont aussi intégrés, qui permettront une grande qualité en basse luminosité. Il est à noter que ce smartphone n'apportera pas de gros changements par rapport au Galaxy S8.

En 2016, les Galaxy S7 et S7+ ont été les réussites de la marque, qui ont repoussé les limites en associant le meilleur du design et des fonctionnalités. Les Galaxy S8 et S8+ sont apparus en 2017 avec un nouveau design, donnant l'impression de ne tenir qu'écran entre les mains, et non un téléphone, raconte le site.