Un des souhaits les plus chers des utilisateurs de Facebook bientôt exaucé

© REUTERS/ Dado Ruvic Un investisseur de Facebook dénonce les pratiques de lavage de cerveau du réseau social

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 8 февраля 2018 г.

Encore une nouveauté de Facebook : les internautes pourront désormais informer les modérateurs du réseau de la présence de commentaires indésirables. Le recours au bouton «Downvote» ne diminuera pas le nombre de «j'aime» d'un commentaire, mais le rendra invisible pour celui qui aura appuyé sur le bouton. ​Il est à noter que le «Downvote» n'est pas un «dislike», il est fait pour que les internautes puissent signaler un contenu inapproprié.

​Le site «The Verge» annonce que la fonction est testée uniquement aux États-Unis et sur un très faible pourcentage d'abonnés.

© AP Photo/ Joel Ryan Un de perdu, dix de retrouvés: Jim Carrey quitte Facebook et est invité sur un site russe

Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg. C'est le seul réseau social avec plus de deux milliards d'utilisateurs. Nombreux sont ceux qui critiquent la politique de Facebook en matière de protection des données. Récemment, Jim Carrey a déclaré sur Twitter qu'il supprimait sa page et vendait ses actions Facebook à cause de la prétendue «ingérence russe» dans la présidentielle américaine. Sa publication est accompagnée du hashtag «unfriendfacebook» et d'un portrait du fondateur de la société, Mark Zuckerberg.