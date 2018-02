Prendre du paracétamol en cas de maladie ne serait pas si inoffensif…

Prendre du paracétamol au cas de maladie pourrait entraîner des risques inattendus pour la santé des individus, affirment des scientifiques dans la revue de recherche EBioMedicine.

Après avoir effectué une analyse, embrassant un échantillon de 455 bénévoles âgés de plus de 18 ans et après avoir analysé des donnés archivées des examens de 1.880 jumeaux américains et de 1.235 personnes d'origines espagnoles et afro-américaines, les spécialistes ont constaté que tous les malades consommant des médicaments à base de paracétamol souffraient d'un épuisement des hormones sexuelles. L'impact serait même équivalent à celui d'un vieillissement hormonal de 35 années.

Comme l'indique l'article, la consommation de ces médicaments entrainerait, entre autres, un dysfonctionnement du placenta pendant la grossesse. En outre, consommer du paracétamol pendant la grossesse augmenterait les probabilités de faire une fausse-couche ainsi que d'autres risques, liés au développement du système nerveux du fœtus.