Manger de la… neige serait désormais autorisé par la science

Qui parmi vous n'a jamais eu le plaisir de manger un peu de neige en plein hiver sous les yeux inquiets des parents. Ne stressez pas, lorsque vous verrez votre enfant essayer. Les chercheurs roumains de l'Université Sapientia affirment que cela ne représente pas de danger à condition de manger de la neige qui vient de tomber, écrit le Washington Post.

«En tant que microbiologiste, je me suis posé la question de savoir si la neige ne représentait pas de danger. Compte tenu des résultats obtenus, je n'interdirais pas aux enfants de la manger mais uniquement lorsqu'elle vient de tomber, depuis moins d'une demi-journée», a expliqué le spécialiste de l'Université Sapientia, Istvan Mathe.

Selon lui, dès que de la neige se trouve dans la bouche, il n'y a que quelques millilitres d'eau qui atteignent l'organisme.

Au cours de leur recherche, des spécialistes roumains ont comparé la quantité de microorganismes dans la neige sur plusieurs journées. Pour cela, ils ont fait des prélèvements au même endroit dans le parc central de la ville Miercurea-Ciuc.

Les résultats ont démontré que juste après des chutes de neige, un millilitre de la neige fondue comportait entre 5 et 20 bactéries. Deux jours après, elles étaient déjà 65, dans les quatre jours elles étaient déjà plus de 100 et, finalement, dans les six jours elles étaient déjà 180.

Les scientifiques relient ces changements à la pollution de l'atmosphère. Selon eux, en moyenne, un mètre cube d'air comporte 105 bactéries et 45 spores de moisissure qui se posent progressivement sur le sol.