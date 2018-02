L’être vivant le plus rapide de la planète bleue désigné

L’être vivant le plus rapide et le plus précis dans ses gestes, capable de se retourner de 360 degrés et de frapper sa cible en seulement un huitième de seconde, a été désigné par des scientifiques. Et c’est loin d’être celui auquel vous vous attendez…

© AP Photo/ Binsar Bakkara Cet animal est en voie d'extinction depuis un million d'années

Les selenops, une espèce d'araignée aranéomorphe, résidant dans les pays asiatiques, sont caractérisés comme étant les êtres vivants les plus rapides et les plus précis de la planète bleue, relate un article publié dans la revue Journal of Experimental Biology

En effet, des spécialistes de l'Université de Californie sont arrivés à ce constat après avoir observé à l'aide d'une caméra haute définition comment ces insectes attrapent des grillons ou d'autres insectes. Ces observations ont notamment montré que les selenops étaient bien capables de se retourner de 360 degrés et de frapper leur cible en seulement un huitième de seconde.

«Toutes les araignées ne se servent pas des toiles. Une bonne moitié d'entre elles essayent d'attraper leurs victimes en les surveillant et en les attaquant. Les autres, comme c'est le cas des selenops, les attaquent grâce à leur vivacité. Nous sommes en train d'étudier comment ces araignées effectuent ces mouvements ce qui pourrait, à son tour, aider à créer des robots plus mobiles», a expliqué une spécialiste de l'Université de Californie, Sarah Crews.

Se retourner à une vitesse spectaculaire pour attraper leur cible ne prendrait à ces araignées que 0,12 seconde, expliquent les chercheurs. Ce mouvement serait pour elles possible grâce à l'anatomie particulière de leurs pattes.

Comme le soulignent les chercheurs, le saut réalisé par le selenops n'est pas entièrement automatique, il ne serait pas dû qu'aux réflexes. L'araignée sait parfaitement où se trouve sa victime et calcule sa vitesse et sa force pour l'attaquer d'une manière bien précise et ne pas la laisser s'enfuir.

Les secrets de leur habileté aideraient, selon les biologistes, à créer des robots capables de se déplacer aussi rapidement et précisément que ces araignées.