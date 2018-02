En cas de message extraterrestre, détruisez-le, préviennent des chercheurs

Si vous recevez un jour un message de l'espace, il vaudrait mieux le jeter à la poubelle le plus vite possible. Telle est la conclusion la plus simple qu'on tirer d'une étude des chercheurs Michael Hippke et John G.Learned publiée sur arxiv.org

Selon les scientifiques, si l'intelligence extraterrestre (ETI) existe bel et bien, cela signifie l'existence d'une multitude de «bonnes et mauvaises civilisations» (la nôtre fait-elle partie du premier ou du deuxième groupe?). «Il se peut que les mauvaises ETI sont moins nombreuses, mais nous ne pourrons pas être sûrs des intentions des émetteurs du message», avertissent les chercheurs.

Un «message complexe» venu de l'espace devrait nécessiter le recours à des ordinateurs pour qu'il puisse être affiché, analysé et déchiffré, expliquent-ils. Or, un message de ce type ne peut pas «être décontaminé avec certitude» et les risques techniques qui en découlent sont susceptibles d'être une menace pour l'existence de l' humanité , soulignent les auteurs.

«Les messages complexes devront ainsi être éliminés pour minimiser les risques», affirment-ils.

En ce qui concerne la Terre, les chercheurs estiment que l'humanité doit changer sa propre politique de messages adressés aux hypothétiques civilisations extraterrestres. «Nous ne devons pas absolument émettre de codes. Une simple encyclopédie au format texte, des images ou de la musique sont un choix adéquate», insistent MM Hippke et Learned. Soit simple, et les extraterrestres viendront à toi, comme le veut une maxime russe.