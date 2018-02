Les cafards apprendront aux robots à manœuvrer

En se basant sur les particularités de l'anatomie des cafards, des chercheurs de Californie ont créé un robot qui surmonte les obstacles par le biais d'une collision directe et non pas d'un louvoyage.

Le robot à six pattes d'une taille de la paume et doté d'un exosquelette souple s'appelle Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod, relate le Journal of the Royal Society Interface . Il n'est pas capable de grimper aux murs mais peut passer du mouvement horizontal au mouvement vertical en heurtant un obstacle.

Le robot ne pèse que 16 grammes, ce qui est considéré comme un grand avantage, car les êtres (et probablement les mécanismes) plus lourds sont plus enclins à recevoir des traumatismes lors de collisions avec des obstacles.

Les chercheurs espèrent bientôt développer des engins plus compliqués et plus fiables qui pourraient traverser un terrain accidenté à grande vitesse.