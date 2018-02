Une mystérieuse substance radioactive détectée en Alaska

Les scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ont découvert ce qu’ils considèrent comme une particule d’aérosol riche en uranium participant à la fabrication du combustible comme des bombes nucléaires.

Une «particule d'aérosol hautement inhabituelle contenant une très faible quantité d'uranium» a été détectée à une altitude de 7.000 km au-dessus des îles Aléoutiennes en Alaska, estiment les chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui ont publié les résultats de leurs analyses dans la revue The Journal of Environmental Radioactivity.

Les scientifiques tiennent à souligner que c'est la première fois que la particule riche en uranium-235 était détectée après déjà vingt ans d'observation. L'uranium-235 est largement utilisé pour fabriquer du carburant autant que des bombes nucléaires

«Les analyses de la trajectoire du vent et un modèle de la dispersion des particules démontrent que la particule pourrait provenir d'une variété de zones partout en Asie», ont indiqué les chercheurs, en évoquant la Chine, le Japon et la Corée du Nord.

Compte tenu du fait qu'elle a été détectée en août 2016, la particule ne peut pas puiser son origine dans l'accident nucléaire de Fukushima survenu en 2011, expliquent les scientifiques, tout en soulignant que la particule ne «peut définitivement pas provenir d'une source naturelle».

Concernant le niveau de radiation dans la région, les chercheurs précisent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives.