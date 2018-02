Comment réagirait-on en cas de rencontre avec des aliens? Un chercheur US répond

Pendant des décennies, Hollywood a inculqué aux gens du monde entier la peur de la vie extraterrestre. Il suffit de mentionner à cet égard le film Independence Day, l'Apocalypse spectaculaire de Roland Emmerich, dans lequel une invasion d'aliens a coûté la vie à trois millions de personnes. Mais que se passerait-il si les extraterrestres étaient adorables et câlins comme Alf de la série télévisée éponyme ou encore comme E.T., sorti d'un film de Steven Spielberg?

Or, cette dernière variante — pas tout à fait passionnante — serait le plus probable dans ce contexte, affirme le psychologue américain Michael Varnum, de l'Université d'État de l'Arizona, relate le journal WAZ.

«Si nous nous retrouvions face à face avec des extraterrestres, nous le considérions en fait comme un fait assez positif», a-t-il indiqué aux journalistes après avoir questionné des centaines de personnes aux États-Unis et avoir analysé plusieurs articles de presse en la matière, y compris ceux de The New York Times et de The Washington Post.

E.T.: un extraterrestre aimable sur Terre

Bien que l'accent des recherches en question ait été mis sur des microbes, le chercheur affirme que ces résultats seraient aussi applicables en cas de rencontre avec des formes de vie intelligente.

«Notre civilisation ne s'effondrera pas et il n'y aura certainement pas de chaos dans nos rues», a-t-il assuré au magazine LiveScience.