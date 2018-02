Triste saga pour l’iPhone X: Samsung réduirait la production d’écrans pour Apple

Les ventes décevantes de l’iPhone X poussent le géant technologique Samsung à réduire la production des écrans qu’il fournit à Apple et cherche même de nouveaux clients, selon une information relayée par les analystes de Nikkei.

Bien que Samsung et Apple soient considérés comme les deux principaux concurrents dans l'arène des smartphones, l'entreprise sud-coréenne produit des écrans OLED pour la marque à la pomme. Toutefois, tout n'est pas si rose: le constructeur sud-coréen a trop anticipé la demande et doit actuellement réduire sa production, raconte le Nikkei Asian Review.

Samsung Display prévoit maintenant de fabriquer des écrans OLED pour 20 millions d'iPhones ou moins dans son usine dans la province du Chungcheong du Sud au cours du premier trimestre (de janvier à mars). L'objectif initial était de fournir de 45 à 50 millions d'écrans. Le nouvel objectif va réduire la production de l'usine à environ 60% du plan initial.

Pour aggraver les choses, les fabricants chinois d'écrans OLED augmentent leur capacité de production, note le journal.

«Samsung vend de plus en plus d'écrans OLED à des clients externes», a déclaré un responsable d'une société de commerce électronique à Tokyo, cité par Nikkei.

Les écrans OLED offrent un meilleur taux de contraste, des couleurs plus vives et des noirs plus profonds.

Auparavant, le journal a annoncé qu'Apple réduirait de moitié sur une période de trois mois la production de son appareil dernier cri, l'iPhone X. Cette décision a été prise compte tenu des ventes plus faibles que prévu pendant la saison des fêtes de fin d'année sur des marchés clés comme l'Europe, les États-Unis et la Chine.

Les ventes de l'iPhone X ont été lancées le 3 novembre 2017. Sur ce nouveau modèle, Apple a fait l'impasse sur le bouton Home et le scanner digital qui étaient intégrés dans les versions précédentes pour favoriser un écran de 5,8 pouces qui occupe presque tout l'avant du smartphone.