Et si la Terre était plate? Voici comment démontrer le contraire

Selon les partisans de la soi-disant théorie de la Terre plate, les clichés de notre planète pris par des appareils placés en orbite ne seraient que des faux savamment exécutés visant uniquement à appuyer les affirmations de scientifiques complotistes. Voici quelques arguments en béton pour les convaincre du contraire.

Regardez en haut

Si on regarde le ciel pendant la nuit, on ne peut voir que certaines constellations depuis un certain point d'observation sur la Terre, rappelle le journal The Independent.

Ainsi, une personne qui se trouve en Australie verra une partie différente du ciel qu'un observateur en Angleterre. À titre d'exemple, on ne peut pas voir l'étoile polaire (Polaris) depuis l'hémisphère sud.

Dans le cas où la Terre serait effectivement plate, tout le monde pourrait observer les mêmes constellations depuis n'importe quel point sur la surface terrestre.

Regardez en bas

Il suffit de mesurer son ombre pour tirer la conclusion que la Terre ne peut en aucun cas être plate. En effet, si deux personnes qui se trouvent à différentes distances par rapport à l'équateur mesurent leur ombre en même temps, celles-ci auront des longueurs différentes.

Ératosthène, qui avait mené une expérience semblable, le savait déjà il y a trois mille ans, rappelle le site KhanAcademy.

Pesez-vous

La gravitation, qui attire tout le monde vers le centre de masse de notre planète, signifie que nous faisons le même poids partout dans le monde.

Mais si la Terre était plate, cela signifierait que ceux qui se trouvent au bord du disque seraient attirés dans une direction latérale, alors que ceux qui se trouvent dans le centre seraient au contraire attirés vers le bas.

Afin d'aplanir cette difficulté, les partisans de la Terre plate ont conclu que la gravitation en tant que telle n'existerait pas. Or, s'ils avaient raison, nous ne serions tout simplement pas en mesure de nous peser. Pis encore, nous serions sans aucun doute déjà morts, souligne la chaîne BBC.

Faites un voyage en Antarctique

Les adeptes de la Terre plate estiment que l'Antarctique serait en effet un énorme mur de glace autour du disque terrestre. Au demeurant, si c'était le cas, tous les avions survolant l'Antarctique tomberait tout simplement dans le néant.

Regardez votre montre

Pour expliquer la périodicité des saisons, les comploteurs estiment que ce serait le soleil qui tournerait autour du disque terrestre. Cela n'explique toutefois pas l'existence des fuseaux horaires, bien qu'ils aient à plusieurs reprises tenté de prouver la véracité de leur théorie, comme par exemple grâce à cette expérience.

Procurez-vous une boussole

Notre planète a un champ magnétique engendré par le fer fondu à l'intérieur de notre planète, à savoir dans son noyau.

Cependant, si la Terre était un disque, elle n'aurait pas de noyau. Et même si elle avait une couche de métal plate au lieu de celui-ci, elle ne pourrait pas se trouver en capacité de créer un champ magnétique, explique l'Université Columbia (État de New York).

Procurez-vous un pendule

Cette fameuse expérience a été effectuée pour la première fois en 1851 par Léon Foucault et a été par la suite reproduite dans beaucoup de musées partout dans le monde.

