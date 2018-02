Comment on a ajouté de l’intelligence artificielle aux policiers chinois

En Chine, l'utilisation de l'intelligence artificielle se banalise, et maintenant, c'est au tour des policiers chinois de bénéficier de cette technologie. Possédant déjà un large système de caméras de surveillance sur l'ensemble de son territoire, la Chine équipe ses policiers de «lunettes intelligentes» dotées d'une caméra de reconnaissance faciale.

© Photo. Les policiers chinois portent désormais des «lunettes intelligentes»

«La technologie de reconnaissance faciale est déjà utilisée assez largement tant en Chine que dans le monde en général, mais nous sommes les premiers à l'avoir intégrée dans des lunettes à l'échelle industrielle», a indiqué Sun Daihui dans un entretien accordé à Sputnik.

© Photo. LLVision Technology Les policiers chinois portent désormais des «lunettes intelligentes»

Et d'ajouter que l'objectif en était entre autres d'identifier les auteurs d'actes criminels fugitifs et de déceler de potentiels individus en fuite dissimulés dans une foule.

«Les "lunettes intelligentes" sont aussi un assistant irremplaçable de la police lors du contrôle des passeports à l'aéroport, à la gare ou ailleurs, […] l'appareil identifiant les visages à l'aide d'algorithmes mathématiques et ce, même s'il s'agit de très vieilles photos», a expliqué M.Sun.

© RIA Novosti. Michail Fomichev Des lunettes à 20 centimes pour duper les logiciels de reconnaissance faciale

Cet appareil est connecté au fichier central de la criminalité chinoise et est capable de compiler les photos de 10.000 suspects en 100 millisecondes, et de reconnaître ces personnes dans une foule. Il est ensuite possible d'associer ces images avec les données indiquées sur les suspects dans les rapports d'enquête. Des informations peuvent également être obtenues concernant l'activité en ligne récente de ces individus.