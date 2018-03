Des dauphins seraient capables d’établir un véritable «plan de chasse»

Les dauphins de Risso sont capables d’analyser les informations concernant l’emplacement de leur proie ce qui leur donne la possibilité de planifier leurs actions, tout en prenant en compte l’expérience acquise, estiment des chercheurs américains et britanniques.

Parfaitement capables de planifier leurs actions pour une pêche fructueuse, les dauphins de Risso seraient bien plus intelligents que ce que l'on imaginait jusqu'alors, affirment des spécialistes américains et britanniques dans une étude publiée dans la revue Journal of Experimental Biology.

Selon ces chercheurs, les dauphins respirent de l'air et sont incapables de rester longtemps en profondeur. Pour cette raison, ils sont obligés de planifier leurs actions pour rendre leurs attaques efficaces au maximum. Pour arriver à ce constat, les scientifiques ont placé sur les dos des dauphins des capteurs permettant d'enregistrer leurs déplacements ainsi que la profondeur de leurs plongées et les signaux qu'ils émettent.

Les résultats obtenus ont montré que les dauphins utilisaient leur système d'écholocalisation pratiquement dès qu'ils commencent leur plongée. Ils pourraient notamment le faire pour évaluer la profondeur. De plus, ils émettent des signaux jusqu'à ce qu'ils trouvent de la nourriture.

Une fois qu'ils ont fini de chasser, ils remontent à la surface sans arrêter de faire fonctionner leur système d'écholocalisation.

D'après les scientifiques, cela atteste du traitement des informations obtenues lors des plongées précédentes qui les avait aidées à trouver rapidement la nourriture.

Par ailleurs, il est indiqué que ces expériences ont été menées sur des mammifères apprivoisés tandis que l'étude portant sur des dauphins sauvages n'a pas encore été effectuée.