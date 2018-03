Attaque zombie: des chercheurs révèlent le pays ayant le plus de chances d'y survivre

Une équipe de scientifiques de l'UFJF ont évalué nos chances de survivre en cas d'apocalypse zombie, à condition que nos militaires aient toutes les capacités et compétences nécessaires pour s'opposer à des hordes de zombies lancés à l'assaut de notre planète.

Les chercheurs sont partis du principe qu'il existerait sur Terre un millier d'habitants et un zombie, qui serait à l'origine de l'apocalypse.

Dans les résultats de leurs recherches publiés le 19 février sur le site Arxiv.org, ils ont pu constater que les Terriens auraient en l'occurrence besoin d'au moins 47 militaires expérimentés, alors qu'une centaine de militaires pourrait assurer la sécurité de 20% de la population terrestre.

En cas d'apocalypse zombie, conseillent les chercheurs, il vaudrait mieux attaquer en premier et neutraliser les adversaires le plus vite possible.