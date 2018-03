Pourquoi est-il si important de se tenir par la main?

Quand les personnes liées par des relations amoureuses se tiennent par la main, cela les aide à atténuer la douleur et à synchroniser leur activité mentale, affirment des chercheurs américains et israéliens.

Une équipe conjointe de scientifiques de l'Université du Colorado à Boulder (USA) et de l'Université de Haïfa (Israël) avait pour objectif d'étudier l'impact des sensations tactiles sur la douleur physique qu'on pouvait ressentir, relate la revue Proceedings of The National Academy of Sciences.

À ces fins, les chercheurs sous la houlette de Pavel Goldstein ont mené une série de tests psychologiques sur 22 couples hétérosexuels, dont les partenaires avaient entre 23 et 32 ans, en évaluant leur activité mentale selon différents scénarios: quand les amoureux étaient juste assis l'un à côté de l'autre, quand ils se tenaient par la main, quand ils se trouvaient dans des pièces différentes.

Les mêmes scénarios ont par la suite été testés dans d'autres conditions, à savoir quand la main de chaque femme était exposée à la chaleur pour un temps limité. Or, les scientifiques ont constaté que la douleur était plus faible quand les partenaires se tenaient par la main.

Les recherches ne font que commencer, mais les chercheurs supposent d'ores et déjà qu'un contact tactile permettrait aux couples d'activer certains mécanismes cognitifs susceptibles de réduire la douleur d'environ 34%.