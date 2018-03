Cela vaut-il la peine de renoncer au sucre?

Les conseils diététiques pour perdre du poids invitent fréquemment à consommer moins de glucides (sucres) ou moins de lipides (graisse). Mais une fois que l'on suit ces quelques conseils, à quels effets doit-on s'attendre, au-delà de celui de mincir? Voici un petit aperçu.

Notre peau devient plus pure et plus lisse

Tous ceux qui parviennent à «libérer» leur foie du sucre peuvent jouir d'une peau parfaite, relate le magazine InStyle. Peut-on donc dire adieu aux boutons et à l'acné? Effectivement, si on mange beaucoup de sucre, la glycémie (taux de sucre sanguin) monte d'un cran et plusieurs médiateurs inflammatoires circulent constamment dans notre système sanguin, favorisant l'apparition de boutons et de rides. Les scientifiques ont un terme spécial pour ce phénomène: la «saccharification».

Nous dormons mieux

Vous avez du mal à vous endormir? Il n'est pas exclu que le sucre en soit la cause, met en garde l'hebdomadaire allemand Focus. Tous ceux qui augmentent leur insulinémie (taux d'insuline) en mangeant du sucre avant d'aller se coucher donnent le signal à leur corps d'intensifier son métabolisme. Ainsi, ils sont à nouveau pleins d'énergie puisque leur corps commence à assimiler les forces mises à sa disposition. Au contraire, tous ceux qui mangent une nourriture riche en protéines ont toutes les chances de s'endormir plus rapidement.

Nous semblons plus frais

Ceux qui sont habitués à grignoter des produits sucrés au lieu de prendre un dîner équilibré risquent d'avoir dans quelques heures une faim de loup, explique le site d'actualités FocusOnline. En outre, il n'est pas rare qu'ils se sentent fatigués, «dégonflés» et apathiques. Au contraire, si on maintient le taux de sucre à un niveau peu élevé, nous semblons plus frais et vigoureux. Voici une autre raison pour renoncer aux produits sucrés.

Nous n'avons pas d'appétit vorace

Les produits riches en sucre, et en premier lieu les boissons sucrées, baissent notre taux d'insuline et nous empêchent d'être rassasiés, quitte à nous pousser à consommer encore davantage, poursuit le site NetDoktor. Or, tous ceux qui renoncent au grignotage en lui préférant la nourriture saine peuvent se sentir rassasiés plus longtemps.

Nous perdons du poids (vu sous un autre angle)

Ce n'est pas le sucre qui nous conduit à être en surpoids et malades, indique le magazine Cosmopolitan. C'est le fait que les aliments sucrés sont généralement riches en calories et qu'ils incitent à consommer bien plus que de raison. Les sucreries sont hypercaloriques, et comme les êtres humains sont enclins à privilégier le gout sucré, cela nous conduit à une prise de poids et à des problèmes de santé.

Désormais, considérez-vous comme avertis.