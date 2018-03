La Chine réussira-t-elle à créer l’intelligence artificielle «la plus intelligente»?

Dans les universités chinoises, de plus en plus de facultés d'intelligence artificielle ouvrent à présent, a annoncé Liu Xingliang à Sputnik.

«C'est évidemment assez nouveau pour nous, bien que nous menions depuis longtemps des études dans ce domaine. Nous étudions notamment la robotique, les systèmes de reconnaissance faciale et d'autres choses, liées d'une façon ou d'une autre à l'intelligence artificielle», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Les autorités chinoises ont des plans très ambitieux en matière d'intelligence artificielle qu'elles considèrent comme un nouveau moteur du développement du pays.

Un plan de développement de l'intelligence artificielle élaboré par le Conseil des affaires de l'État a pour objectif de faire de la Chine un centre majeur de l'innovation en intelligence artificielle et le leader mondial de la technologie et des applications de l'intelligence artificielle d'ici 2030.

Pour atteindre cet objectif, la Chine doit former plus de professionnels dans le secteur. Et elle s'y attèle, en améliorant notamment les mécanismes de formation, encourageant les entreprises à former des professionnels et renforçant la coopération internationale en ce qui concerne les talents.